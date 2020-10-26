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«الحج» توضح آلية أداء العمرة بشكل آمن وضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من الخارج

«الحج» توضح آلية أداء العمرة بشكل آمن وضوابط تقديم الخدمات للمعتمرين من الخارج
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تواصل – واس :

أوضحت وزارة الحج والعمرة ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراَ من يوم الأحد القادم بإذن الله.

بروتوكولات استحقاق العمرة

وأكدت الوزارة أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من 153 1442هـ الموافق 01 11 2020م, كما تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم من الفكرة إلى الذكرى, وجرى التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة وتقديم شهادة فحص ( PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة, والحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق “اعتمرنا” وأن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

خدمة السكن

وبينت أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر تشمل (خدمة السكن) وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و (خدمة النقل) بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائداً مرشداً لكل مجموعة.

وكشفت أن مسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين تختص بتوعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم سالمين بإذن الله, وأن تتحقق شركة العمرة من صحة كافة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن، ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها وإخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون, وتقسيم معتمري الخارج لمجموعات وتشتمل كل مجموعة على ( 50 معتمراً) بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائداً مرشداً لكل مجموعة، وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات ( الطيران والسكن والنقل ) متزامناً مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في ” اعتمرنا ” المخصص لمعتمري الخارج.

باقة المعتمر

وأكدت الوزارة أن شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن ، نقل خدمات ميدانية ، تأمين ، إعاشة) والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات ( الفنادق وشركات النقل ) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية و وزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجين وشركات العمرة السعودية، تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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