الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة.. رابط التقديم

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة.. رابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ وحدة جراحة اليوم الواحد (عدد 6 وظائف).

– طبيب نائب قسم الحوادث والطوارئ (عدد وظيفتين).

– استشاري الأشعة.

– استشاري طب باطني/ تلطيفي.

– استشاري عناية مركزة.

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول أمراض النساء والتوليد (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول جراحة عامة.

– طبيب نائب أول طب الأسرة (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول جراحة عظام.

– طبيب نائب طب الأطفال العام (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب جراحة عظام.

– طبيب نائب طب الأسرة (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب تخدير (عدد وظيفتين).

– استشاري طب الأطفال العام (عدد وظيفتين).

– استشاري جراحة عامة.

– استشاري طب العيون العام.

– استشاري باطنة.

– استشاري طب الأسرة (عدد 4 وظائف).

– استشاري التخدير.

– استشاري أمراض النساء والتوليد (عدد 4 وظائف).

– طبيب مقيم (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول طب القلب كبار (عدد 3 وظائف).

– طبيب أخصائي طب قلب للكبار (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول عناية مركزة للكبار (عدد وظيفتين).

– استشاري عناية مركزة للأطفال (عدد وظيفتين).

– أخصائي أشعة صوتية (عدد 3 وظائف).

– فني صيدلة.

– فني تخدير (عدد وظيفتين).

– أخصائي تغذية علاجية.

– صيدلي.

– رئيس الإنعاش القلبي.

وأشارت الإدارة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبربوابة التوظيف بالموقع الإلكترونيللإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020م.

مواد ذات صلة

«غرفة الشرقية» تعلن عن 100 وظيفة شاغرة.. التفاصيل وروابط التقديم

«غرفة الشرقية» تعلن عن 100 وظيفة شاغرة.. التفاصيل وروابط التقديم

للمواطنين فقط.. «الصحة» تعلن عن 599 وظيفة في عدة تخصصات

للمواطنين فقط.. «الصحة» تعلن عن 599 وظيفة في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بوزارة العدل لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة بوزارة العدل لحملة البكالوريوس والماجستير

مركز كفاءة الطاقة يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك رابط التقديم

مركز كفاءة الطاقة يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك رابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>