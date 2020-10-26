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«التأمينات» تكشف إجمالي إصابات العمال بالقطاع الخاص خلال العام الجاري

«التأمينات» تكشف إجمالي إصابات العمال بالقطاع الخاص خلال العام الجاري
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحصائيات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إجمالي إصابات العمال والعاملات بالقطاع الخاص خلال الـ9 شهور الماضية في مناطق المملكة.

ووفقاً لـ”الوطن”، بلغ إجمالي الإصابات نحو 20705 إصابة مسجلة ارتفاع بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والذي بلغت فيه 19704 إصابات.

وتنوعت الإصابات ما بين 708 شفاء دون عجز و159 إصابة شفاء بعجز و19825 تحت العلاج إضافة إلى 13 وفاة.

كما كشفت الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات غير السعوديين بلغت 19662 إصابة بنسبة 95% من إجمالي الإصابات منها 19401 للذكور و261 للإناث، فيما بلغت إصابات السعوديين 1043 إصابة بنسبة 5% منها 864 ذكورا و179 إناثا.

 وجاءت الإصابات موزعة على 13 سبب تصدرتها إصابات التعرض لقوى ميكانيكية غير حية بـ9502 اصابة بنسبة 45.9%، يليها إصابات السقوط بـ7998 إصابة نسبتها 38.6%، ثم الحوادث المرورية بـ856 إصابة بنسبة 4.1%.

 

 

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