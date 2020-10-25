الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هل يتم دفع «ضريبة التصرفات العقارية» عند بيع عقار الورثة؟ .. «الزكاة والدخل» تُجيب

هل يتم دفع «ضريبة التصرفات العقارية» عند بيع عقار الورثة؟ .. «الزكاة والدخل» تُجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سؤال أحد الأشخاص حول دفع ضريبة التصرفات العقارية عند بيع عقار الورثة، حيث أوضحت الهيئة في مقطع فيديو أنه على عقار الورثة المباع بين الورثة أو للغير ضريبة.

وأشارت الهيئة في فقرة “#ساعة_توعية #بالمختصر”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عند تقسيم العقار بين الورثة كقسمة حصص فهذا غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية.

مواد ذات صلة

«الزكاة» توضح شروط إعفاء المكلف من غرامة التأخر في السداد

«الزكاة» توضح شروط إعفاء المكلف من غرامة التأخر في السداد

«الزكاة والدخل» تُفصح عن عدد مخالفي «ضريبة القيمة المضافة» منذ بداية العام

«الزكاة والدخل» تُفصح عن عدد مخالفي «ضريبة القيمة المضافة» منذ بداية العام

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت بشأن ضريبة القيمة المضافة

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» للمنشآت بشأن ضريبة القيمة المضافة

مكافآت تصل لـ«مليون ريال» لبلاغات التهرب الضريبي و«الزكاة والدخل» تؤكد سرية بيانات المُبلّغين

مكافآت تصل لـ«مليون ريال» لبلاغات التهرب الضريبي و«الزكاة والدخل» تؤكد سرية بيانات المُبلّغين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>