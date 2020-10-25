«التعليم»: 5 خطوات للتسجيل في «مسار التميز للابتعاث» (فيديو)

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نشرت وزارة التعليم، مقطع فيديو، أوضحت من خلاله طريقة التسجيل في “مسار التميز للابتعاث” للطلاب، وذلك عبر موقع “سفير التعليم” الذي يمكّن الراغبين من الاطلاع على التخصصات المتاحة.

وتشمل خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث ما يلي:

– اختيار أيقونة مسار التميز للابتعاث

– تحديد البرنامج التعليمي

– اختيار كلمة موافق على صفحة التنبيهات والتعليمات وصفحة الشروط العامة للابتعاث.

– إدخال البيانات والضغط على أيقونة “أرسل رمز التفعيل للجوال”

– متابعة التسجيل بدقة في صفحة البيانات الشخصية وصفحة بيانات المرافقين وملء نموذج بينات البعثة ثم بيانات الاتصال ورفع الملفات المطلوبة.

يذكر أن المسار يتضمّن 30 تخصصًا للابتعاث في أكثر من 70 جامعة متميزة حول العالم، وتشمل التخصصات العلاقات الدولية والاقتصاد والإدارة الرياضية والعدالة الجنائية والأمن الوطني وعلوم البحار والإعلام.