«الزكاة» توضح شروط إعفاء المكلف من غرامة التأخر في السداد

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الرسمي، دليل مبادرات الهيئة لتحفيز الاقتصاد، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت الهيئة أنه يتم إعفاء المكلف من غرامة التأخر في السداد، بشرط سداد الضريبة المستحقة وتوثيق التنازل عن الدعوى لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وفق الإجراءات المعتمدة لذلك.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن التعرف أكثر على حالات الإعفاء التي تشملها المبادرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).