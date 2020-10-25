30 حريقاً تشهدها «فيفا» خلال شهر.. تعرف على الأسباب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة “فيفا” بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية، اندلاع ما يقارب 30 حريقاً خلال شهر واحد فقط، ولأسباب غير معروفة.

مواقع زراعية أصيبت بعدوى الحرائق وسط جهود من الدفاع المدني وجهات أمنية عدة لمباشرة هذه الحرائق، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط دون تسجيل أي إصابات أو وفاة جرائها.

أما الأسباب تراوحت ما بين الرياح القوية التي تشهدها المحافظات الجنوبية والممارسات المتمثلة في الاحتطاب وغيره في حين علت أصوات الأهالي بالاهتمام والعناية بغابات فيفا وغيرها في باقي المحافظات لضمان حماية البيئة وصحة الإنسان.