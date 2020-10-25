«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية شمال وغرب المملكة في هذا الموعد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمشيئة الله، هطول أمطار شمال وغرب البلاد ابتداء من السبت المقبل.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً بمشيئة الله”.