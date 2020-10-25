«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية شمال وغرب المملكة في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمشيئة الله، هطول أمطار شمال وغرب البلاد ابتداء من السبت المقبل.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً بمشيئة الله”.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.
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بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الاولية إلى تأثر اجواء#المملكةبحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام . وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً بمشيئة الله#نرصد_ونحمي988pic.twitter.com/t7jlLLXdxj
— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen)October 25, 2020