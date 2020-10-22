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إصابة 16 شخصًا في حريق عمارة سكنية شرق الرياض

إصابة 16 شخصًا في حريق عمارة سكنية شرق الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب 16 شخصًا، اليوم الخميس، جراء حريق نشب بإحدى العمارات السكنية شرق العاصمة الرياض.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 06:30 بوجود حريق في إحدى العمائر السكنية، وتم توجيه 5 فرق إسعافية، وصلت أولها خلال 8 دقائق،إضافة لفرقة إسعافية داعمة من جهات أخرى.

وأضاف “الجلاجل”: تبين وجود 16 إصابة منها 15 إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالة متوسطة لمستشفى الإيمان، وبعد التأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية إلى مواقعها بعد انتهاء الحدث .

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