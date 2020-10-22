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طفل يعاني من مضاعفات جراحة أجراها بعرعر وأسرته تناشد نقله للعلاج

طفل يعاني من مضاعفات جراحة أجراها بعرعر وأسرته تناشد نقله للعلاج
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة طفل يعاني من مضاعفات عملية جراحية أجراها بإحدى مستشفيات عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وناشدت أسرة الطفل “يزن عبدالله”، نقله للعلاج في أي مستشفى متقدم في المملكة للحيلولة دون تدهور حالته الصحية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للطفل “يزن عبدالله”، وهو يرقد على أحد الأسرة في مستشفى عرعر وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد، داعين له بالشفاء العاجل.

 

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