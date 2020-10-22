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الرياض.. مداهمة أمنية تكشف عن سراديب سرية بأسواق الذهب (فيديو)

الرياض.. مداهمة أمنية تكشف عن سراديب سرية بأسواق الذهب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

داهمت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع عدة جهات، مجموعة من أسواق الذهب في الرياض، حيث تم اكتشاف سراديب سرية داخل إحدى المحلات، يتم بداخلها تخزين مشغولات ذهبية مخالفة، فضلا عن أعمال مخالفة لغسيل الأموال.

الجولة التفتيشية شاركت فيها عدة جهات أمنية مع وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والضبط الإداري واستهدفت أسواق الذهب وبعض الأنشطة التجارية في الرياض.

وتم خلال الجولة التفتيشية ضبط بعض الأشخاص الذين يعملون بدون هوية وطنية وهو ما يعد مخالفة لنظام العمل.

 

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