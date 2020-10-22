الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«هواوي» تطلق هاتفها الأحدث Mate 40.. تعرّف على المزايا

«هواوي» تطلق هاتفها الأحدث Mate 40.. تعرّف على المزايا
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت العملاق الصيني رسمياً في الحدث الذي انطلق اليوم عن هواتف Mate 40 و Mate 40 Pro وأيضاً Mate 40 Pro Plus، مع الإصدار الخاص Mate 40 RS.

وينطلق هاتف Mate 40 اليوم من هواوي بشاشة OLED مرنة بحجم 6.5 إنش، والتي تتميز بتصميم منحني من الجانبين، وتدعم معدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 240Hz، كما تأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتدعم الشاشة دقة عرض 2376 في 1080 بيكسل.

أيضاً تدعم شاشة هاتف Mate 40 أعلى تباين ودقة في الألوان مع DCI-P3 HDR، كما يأتي الهاتف بتقنية التعرف على الوجه بمسح 2D، كما يضم هاتف Mate 40 ثقب واحد للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، والذي يتميز بحجم صغير.

يتميز كلا الهاتفين بشاشة OLED مرنة بحجم 6.76 إنش، بدقة عرض 2772 في 1344 بيكسل، كما يدعم كلا الهاتفين أعلى تباين ودقة في الألوان مع DCI-P3 HDR، وتتميز الشاشة بتصميم منحني بزاوية 88 درجة، كما يدعم الهاتفين معدل تحديث في الشاشة 90Hz، وسرعة لمس 240Hz.

أيضاً يأتي الهاتفين بتقنية استشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع مسح ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه، كما يضم الهاتفين كاميرة أمامية مزدوجة في فتحة في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً مع الحجم الأكبر للشاشة إلا أن هواوي تقدم كلا الهاتفين بإطار بحجم أصغر يدعم المستخدم بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

كما تدعم هواوي هاتفي Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus باثنان من المكبرات الصوتية التي تدعم صوتيات ستريو مع Bass بآداء قوي بنسبة 150%، مع أفضل صوتيات عن طريق السماعات الخارجية أيضاً.

وتنطلق هواتف Mate 40 Pro وMate 40 Pro Plus بكاميرة خلفية بتصميم حلقة دائرية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، مع دعم التثبيت البصري للصورة، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

مواد ذات صلة

«هواوي» تطلق هاتفها الجديد nova 7.. المزايا والسعر

«هواوي» تطلق هاتفها الجديد nova 7.. المزايا والسعر

هواوي تستنسخ جهاز «ماك بوك أير» يعمل بنظام ويندوز 10

هواوي تستنسخ جهاز «ماك بوك أير» يعمل بنظام ويندوز 10

«ألكاتيل» تطلق هاتفها «x3» الجديد.. السعر والمزايا

«ألكاتيل» تطلق هاتفها «x3» الجديد.. السعر والمزايا

«هواوي» تطلق أجهزة «لاب توب» جديدة من فئة الأعمال

«هواوي» تطلق أجهزة «لاب توب» جديدة من فئة الأعمال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة