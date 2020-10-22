الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرّف على الأسهم الأكثر انخفاضاً وارتفاعاً في جلسة تداول اليوم

تعرّف على الأسهم الأكثر انخفاضاً وارتفاعاً في جلسة تداول اليوم
0

تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 8.33 نقاط ليقفل عند مستوى 8505.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 355 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، وبن داود، وأنعام القابضة، وسيسكو، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إم آي سي، والواحة، وبوان، والخليجية العامة، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.54%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيمانول، وطباعة وتغليف، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والكابلات السعودية، والراجحي، وإعمار، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 152.85 نقطة ليقفل عند مستوى 15413.99 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260 ألف سهم تقاسمتها 1181 صفقة.

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 8.9 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً بتداولات قيمتها 8.9 مليارات ريال

انضمام «السوق المالية» للمؤشرات العالمية يجذب سيولة تتجاوز 100 مليار ريال

انضمام «السوق المالية» للمؤشرات العالمية يجذب سيولة تتجاوز 100 مليار ريال

تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة تداول اليوم الاثنين

تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة تداول اليوم الاثنين

«سوق» تكشف حيل شركات الفوركس الوهمية .. وعقوبات تطال «مشاهير السوشيال» المتعاونين (فيديو)

«سوق» تكشف حيل شركات الفوركس الوهمية .. وعقوبات تطال «مشاهير السوشيال» المتعاونين (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>