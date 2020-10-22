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صاحب أقرب منزل من حريق «تنومة» يروي التفاصيل ويكشف بداية اشتعال النيران (فيديو)

صاحب أقرب منزل من حريق «تنومة» يروي التفاصيل ويكشف بداية اشتعال النيران (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف أحد المواطنين ، تفاصيل نشوب الحريق الهائل الذي اجتاح جبل غلامة بمحافظة تنومة ، مشيراً إلى أنه بدأ الساعة الخامسة من مساء أمس الأربعاء .

وأوضح المواطن أن منزله يعد أقرب منزل للحريق ، مؤكداً عبر قناة “الإخبارية”، إن بعض معارفه تواصلوا معه هاتفيًاً لتحذيره من وجود حريق خلف الجبل، مشيراً إلى أنه أخذ يراقب الوضع لمدة ساعة.

وأضاف أن الحريق ظهر بعد ذلك على رأس الجبل بحلول المغرب، واتسعت رقعته بسبب الرياح، مؤكداً أن النيران كانت تقفز لمسافات متباعدة من جبل لجبل ومن مكان لمكان.

وأكد أنه من خلال مشاهدته للحادث لم يقف على أي إصابات بشرية جراء الحادث، وأن الأضرار كانت بيئية، متمثلة في احتراق العديد من الأشجار والنباتات.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني سارعوا بالتواجد في الشارع العام، وطلبوا منه إخلاء المنزل، كما وجهوا فرقًا لإطفاء النيران القريبة من منزله.

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