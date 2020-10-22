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«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة لمستخدمي متصفح «جوجل كروم»

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً عالي الخطورة لمستخدمي متصفح «جوجل كروم»
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تواصل – فريق التحرير :

أصدر الأمن السيبراني ، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لمستخدمي متصفح “غوغل كروم”، مؤكداً وجود ثغرات في المتصفح يمكن أن تمكن القراصنة من اختراقه.

وذكر الموقع الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة ، أن جميع القطاعات مستهدفة من هذه الثغرة وأنه يمكن للمهاجم استغلال وتنفيذ برمجيات خبيثة من خلالها، مبينا أن هذه المنشورات تحتوي على تحذيرات أمنية بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقا لحساسيتها.

وفي تغريدة للمركز عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال: “تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 2020/10/21 بخصوص تحديث أمني في متصفح (غوغل كروم) موضحا تفاصيل التحذير عبر الرابط”، حيث يشير إلى أن مستوى الخطورة عال، وأنه يستهدف كل القطاعات.

وأضاف: “أصدرت غوغل تحديثا لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)”، مشيراً إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.

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