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«تعليم الرياض» : رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام «نور»

«تعليم الرياض» : رصد حضور الطلاب والطالبات عبر نظام «نور»
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تواصل – واس :

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية رصد الحضور والغياب للطلاب والطالبات عبر نظام نور في جميع المدارس الحكومية والأهلية لمختلف المراحل التعليمية في ظل قرار استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول من هذا العام 1442هـــ.

وأوضح الوهيبي أن رصد الحضور يأتي في إطار الحرص على تتبع سير العملية التعلمية وضمان الاستفادة الكاملة من منصة «مدرستي» وجميع منصات وقنوات التعليم عن بُعد .

وشدد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض على أهمية رصد وتثبيت الغياب يوميًا عبر نظام نور من قبل قادة المدارس وذلك من واقع تسجيل الحضور في منصة “مدرستي” أو من خلال زيارات الطلاب والطالبات لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، لافتًا إلى أنه تم تحديث نظام نور بما يتواءم مع الوضع الحالي لنظام الدراسة عن بُعد.

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