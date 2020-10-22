الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

فتح القبول في بكالوريوس «الأمن السيبراني» بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض للفصل القادم

فتح القبول في بكالوريوس «الأمن السيبراني» بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض للفصل القادم
0

تواصل – واس :

عقد مجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ، الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441 / 1442هـ، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريا .

من جانب آخر ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات – بكالوريوس اتصالات – بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدرباً, كما تطرّق إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني.

مواد ذات صلة

عبر 3 وجهات .. «الخطوط الكويتية» تزف خبراً ساراً بشأن استئناف رحلاتها للمملكة

عبر 3 وجهات .. «الخطوط الكويتية» تزف خبراً ساراً بشأن استئناف رحلاتها للمملكة

الرياض.. الإطاحة بعصابة نفذت عمليات احتيال مالي وتحويلات بنكية بـ 12 مليون ريال

الرياض.. الإطاحة بعصابة نفذت عمليات احتيال مالي وتحويلات بنكية بـ 12 مليون ريال

ضبط 5 وافدين يتاجرون بشرائح اتصالات محلية بالرياض (فيديو)

ضبط 5 وافدين يتاجرون بشرائح اتصالات محلية بالرياض (فيديو)

شرطة الرياض: الإطاحة بشخص أحرق منزلاً ورَوَّع جيرانه بالكلاب الشرسة وتعدى على والديه (فيديو)

شرطة الرياض: الإطاحة بشخص أحرق منزلاً ورَوَّع جيرانه بالكلاب الشرسة وتعدى على والديه (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>