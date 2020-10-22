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«واتساب» يعتزم إطلاق ميزة طال انتظارها على نسخة «الويب»

«واتساب» يعتزم إطلاق ميزة طال انتظارها على نسخة «الويب»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت تقارير تقنية أن شركة ”واتسآب”، مالكة التطبيق الأكثر شهرة في العالم للمراسلة الفورية ومكالمات الفيديو، تعمل على إدخال ميزات جديدة لراحة مستخدميه، على نسخة ”الويب“ لسطح المكتب ”واتساب ويب“.

ووفقا للتقارير، يعمل ”واتسآب“ مؤخرا على تحديث جديد من شأنه أن يسهل على المستخدمين استخدام التطبيق على الأجهزة المكتبية، وتحديث دعم مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، الذي سيتم طرحه للمستخدمين قريبا.

ويمكن حاليا لمستخدمي الهاتف المحمول فقط إجراء مكالمات فيديو وصوت على التطبيق، ولكن مع التحديث القادم، سيتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات فيديو وصوت باستخدام  ”واتسآب ويب“، من خلال (WhatsApp Beta)، وستتم إتاحة تحديث دعم المكالمات على التطبيق المخصص للويب للجمهور في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتظهر لقطات شاشة شاركها موقع (WABetaInfo)، كيف ستبدو هذه الميزة، فبمجرد اتصال شخص ما على ”واتسآب ويب“، سيتم فتح نافذة جديدة يمكنه النقر فوقها لتلقي المكالمة وإنهائها، كما تجري منصة التراسل المملوكة لشركة ”فيسبوك“، تحسينات لازمة على شبكة الإنترنت، ومن المتوقع أن تتاح الخدمة في غضون أيام قليلة.

ويأتي طرح ”واتسآب“ لميزته الجديدة، في إطار بيئة تنافسية حادة مع تطبيقات مشابهة مثل ”زووم“ و“غوغل ميت“، في ظل وجود جائحة ”كورونا“ التي لا تزال تمنع الاتصال الفعلي بن البشر، ما يرفع من شأن هذه التطبيقات التي تعمل على عقد الاجتماعات ومواكبة سير الأعمال عن بعد في جو آمن وفعال.

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