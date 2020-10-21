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الرياض.. الإطاحة بعصابة نفذت عمليات احتيال مالي وتحويلات بنكية بـ 12 مليون ريال

الرياض.. الإطاحة بعصابة نفذت عمليات احتيال مالي وتحويلات بنكية بـ 12 مليون ريال
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على خمسة أشخاص تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة امتهن إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على خمسة أشخاص، (مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، تورطوا بتنفيذ حوالاتٍ بنكية نتيجة عمليات احتيالٍ مالي إلى شخص من جنسية عربية يقيم خارج المملكة. امتهن إنشاء منصاتٍ إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلاماتٍ تجارية، و التسويق لها عبر حساباتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، مكنتهم من إجراء (120) عملية احتيالٍ مالي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية قدرها (11,856,259) أحد عشر مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً ،تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين).

وأوضح متحدث شرطة الرياض أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج المملكة من خلال الانتربول السعودي ، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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