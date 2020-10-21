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خالفت توقعات 3 مؤسسات دولية.. تحويلات الأجانب في المملكة ترتفع بنسبة 17%

خالفت توقعات 3 مؤسسات دولية.. تحويلات الأجانب في المملكة ترتفع بنسبة 17%
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تواصل – فريق التحرير:

خالفت تحويلات الأجانب في المملكة خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري توقعات 3 مؤسسات دولية توقعت انخفاض تحويلات المغتربين حول العالم، وارتفعت في السعودية بنحو 17% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقًا لـ”الوطن”، بلغت التحويلات منذ بداية العام الحالي نحو 97 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 17.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 82.74 مليار ريال، ويأتي ذلك بدعم من نمو التحويلات بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة (مايو -أغسطس).

وسجلت تحويلات الوافدين بالمملكة ارتفاعاً خلال أغسطس 2020 بنسبة 24.7% على أساس سنوي، فيما تراجعت على أساس شهري بنسبة 18.63%. وقفزت التحويلات في أغسطس إلى 12.378 مليار ريال مقابل 9.920 مليارات ريال في الشهر المماثل من 2019.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغ إجمالي تحويلات الوافدين بالمملكة 97.028 مليار ريال في ثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 82.74 مليار ريال في الفترة المقارنة من عام 2019 بزيادة 17.3% على أساس سنوي. وقد تراجعت قيمة تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2018 البالغة 136.4 مليار ريال.

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