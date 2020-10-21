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توقعات طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار بين مكة والمدينة

توقعات طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار بين مكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة التي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة، يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار حالة الاستقرار الجوي على بقية مناطق المملكة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً، فتسجل جدة 42 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 11 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

 

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