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120 وظيفة في مجال التمريض بمستشفيات القوات المسلحة

120 وظيفة في مجال التمريض بمستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (120) وظيفة شاغرة في مجال التمريض ، لحملة درجة البكالوريوس في التمريض ، للعمل في الخدمات الطبية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ، وفق التالي :

– مسمى الوظائف :

1- ممرض قانوني 2 – ( عدد 50 وظيفة) ويشترط ما يلي:

• سعودي الجنسية
• درجة البكالوريوس في التمريض
• لا يشترط توفر الخبرة

2 – رئيسة ممرضات – Head Nurse (عدد 10 وظائف) ويشترط درجة البكالوريوس في التمريض، عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى 6 سنوات.

3 – مسؤول تمريض – Charge Nurse – (عدد 10 وظائف)، ويشترط درجة البكالوريوس في التمريض
عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى 5 سنوات.

4 – ممرض قانوني 1 – ( عدد 50 وظيفة ) ويشترط درجة البكالوريوس في التمريض، وعدد سنوات الخبرة الحد الأدنى سنة واحدة.

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الربط التالي (اضغط هنا).

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