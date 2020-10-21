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«وزير الصحة» يحذر المواطنين والمقيمين بالمملكة من هذا الأمر (فيديو)

«وزير الصحة» يحذر المواطنين والمقيمين بالمملكة من هذا الأمر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ذكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تخطو بخطوات ثابتة وتتقدم دول العالم في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، بينما لازال الحذر قائم والإلتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة للخروج من تلك الأزمة.

وأكد “الربيعة”، في حديث لقناة الإخبارية، خلال تدشينه عدد من المشاريع الصحية، أن المملكة بدعم القيادة الرشيدة تعتبر أحد أفضل دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولله الحمد رأينا استقرار في حالات كورونا المسجلة، وانخفاض أيضًا في حالات الرعاية المركزة، لكن أؤكد على أنه يجب الاهتمام بتطبيق الاحترازات.

وأضاف وزير الصحة، رأينا تصاعد الحالات بكثير من دول العالم ، وعودة موجة ثانية في هذه الدول،ونحن لا قدر الله عرضه للوقوع في هذا الموقف، إذا تهاونا في تطبيق الاحترازات الوقائية، وأكرر دومًا أننا معًا في مركب واحد، إذا تعاونا أنقذنا أنفسنا جميعًا ولله الحمد وإذا قصّر البعض فهو يؤثر على البقية.

وكانت وزارة الصحة اليوم قد أعلنت رصدها زيادة في عدد الإصابات بعدة مناطق، حيث أعلنت  تسجيل (405) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (343373) حالة، من بينها (8423) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (804) حالات حرجة، كما تم تسجيل (445) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (329715) حالة.

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