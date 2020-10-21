الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رئيس «بر أبوعريش» يعلق على قرار البلدية بإيقاف العمل في مبنى الجمعية (فيديو)

رئيس «بر أبوعريش» يعلق على قرار البلدية بإيقاف العمل في مبنى الجمعية (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

علق رئيس جمعية البر الخيرية في أبو عريش محمود الأقصم على قرار بلدية أبو عريش بإيقاف العمل في مبنى الجمعية بدعوى وجود مخالفة في تنفيذه على أرض الواقع مقارنة برخصة البناء الصادرة منها.

وأضاف الأقصم، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الخطأ الذي ذكرته البلدية بسيط جدا ويتمثل في بروز أحد الجوانب من الجهة الغربية.

وقال إن عملية البناء في هذه المساحة الصغيرة، سببها أن الأرض قريبة من مقر الجمعية الرئيسي ويتم الاستفادة منه في تنظيم الدورات التدريبية بعد توسع عملهم.

وتابع محمود الأقصم أن المبنى إنشائيا سليم والترخيص صادر من البلدية والمخالفة بسيطة وهي بروز جزء من الجهة الغربية تعويضا لما تم حذفه من الأرض وبإذن الله يتم استكمال العمل خلال يومين .

يذكر أن بلدية أبو عريش أوضحت في بيان لها، أن المبنى استوفى الإجراءات النظامية المطلوبة لإصدار التراخيص، إلا أن التنفيذ في الطبيعة مخالف للرخصة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف البناء إلى حين معالجة المخالفة، والتأكد من سلامة المبنى وفقاً للأنظمة والتعليمات.

مواد ذات صلة

تفاصيل مثيرة وصادمة في واقعة قتل طفل وإلقاء جثته بأحد شوارع أبوعريش

تفاصيل مثيرة وصادمة في واقعة قتل طفل وإلقاء جثته بأحد شوارع أبوعريش

فيديو مروع.. سائق «هايلوكس» يدهس شخصين «عمدا» في أبو عريش

فيديو مروع.. سائق «هايلوكس» يدهس شخصين «عمدا» في أبو عريش

روضة مُخالفة تحرم 15 طفلاً من الدراسة بأبوعريش 

روضة مُخالفة تحرم 15 طفلاً من الدراسة بأبوعريش 

بالفيديو والصور.. انهيار طرق وانقلاب وتضرر مركبات جراء الأمطار في «أبو عريش»

بالفيديو والصور.. انهيار طرق وانقلاب وتضرر مركبات جراء الأمطار في «أبو عريش»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة