الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: عقوبات بحق المنشآت الصحية المخالفة للإجراءات الاحترازية

«الصحة»: عقوبات بحق المنشآت الصحية المخالفة للإجراءات الاحترازية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة مواصلة الحملة الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية “لبس الكمامة، الالتزام بالتباعد الجسدي”.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة انطلقت منذ بداية الجائحة، ويتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (445) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343373) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (329715) حالة.

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة للمتعافين من «كورونا»

«الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة للمتعافين من «كورونا»

«الصحة»: تسجيل 405 إصابة جديدة بـ«كورونا» و445 حالة تعافي و 18 وفاة

«الصحة»: تسجيل 405 إصابة جديدة بـ«كورونا» و445 حالة تعافي و 18 وفاة

غدًا .. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «أداء الصحة» بمساراتها الـ «9»

غدًا .. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «أداء الصحة» بمساراتها الـ «9»

«الصحة»: تسجيل 385 إصابة جديدة بـ«كورونا» و375 حالة تعافي و16 وفاة

«الصحة»: تسجيل 385 إصابة جديدة بـ«كورونا» و375 حالة تعافي و16 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>