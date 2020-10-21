«الصحة»: عقوبات بحق المنشآت الصحية المخالفة للإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة مواصلة الحملة الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية “لبس الكمامة، الالتزام بالتباعد الجسدي”.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة انطلقت منذ بداية الجائحة، ويتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل (405) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (445) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343373) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (329715) حالة.

#الصحةتواصل الحملة الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية "لبس الكمامة، الالتزام بالتباعد الجسدي" حيث بدأت الحملة منذ بداية الجائحة، ويتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.pic.twitter.com/LOn2bzLK3r

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)October 21, 2020