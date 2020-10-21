«الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة للمتعافين من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير :

قدمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عدة نصائح تُمكن المتعافين من فيروس كورونا الجديد ، من العودة لممارسة النشاط البدني -بعد التعافي- بسلامة وأمان.

وأكدت الوزارة أهمية استشارة الطبيب بشأن إمكانية عودة المتعافين لممارسة الأنشطة البدنية .

وأشارت إلى أن العودة لممارسة هذه الأنشطة يجب أن تتم بشكل تدريجي مثل المشي البسيط .

وشدتت الصحة على أهمية أخذ قسط من الراحة بعد التمارين الرياضية، وفي حال الشعور بالتعب بسبب زيادة النشاط، وجهت الصحة المتعافي بالعودة خطوة للخلف واستبدالها بخطوة أكثر بساطة.