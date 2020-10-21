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في 8 خطوات.. طريقة حجز موعد إلكتروني في «المرور» عبر منصة «أبشر»

في 8 خطوات.. طريقة حجز موعد إلكتروني في «المرور» عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”،طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة “أبشر” الإلكترونية لمراجعة إدارات المرور في كافة مناطق المملكة عبر 8 خطوات بسيطة.

وقالت الإدارة، إن حجز الموعد يتم عبر الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر، ثم اختيار المواعيد، ثم المرور، ثم حجز موعد جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة واختيار الفرع.

وأضافت أنه في الخطوة الأخيرة يتم اختيار وقت وتاريخ الموعد ثم تأكيد ذلك لتظهر تذكرة الموعد.

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