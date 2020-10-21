تستوعب 17 ألف عامل.. إنشاء أول مدينة سكنية متكاملة للعمال بـ«جدة»

تواصل- فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بالمحافظة ، وشهده نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومسؤولي الجهات المعنية بلجنة سكن العمال بمحافظة جدة.

وأكّد الأمير مشعل بن ماجد أن هذه المدينة هي أول مجمع عمالي بجدة ، جرى توقيع عقد انشائها بين أمانة محافظة جدة وشركة نمارق العربية للخدمات المحدودة ، بمثابة البداية والنواه لمشاريع قادمة تخضع للشروط البلدية والصحية.

وأشار إلى أن أعمال اللجان العمالية الموفقة بمحافظة جدة خلال جائحة كورونا أثمرت عن مثل هذه الافكار التي ستكون في صالح المحافظة والعامل وفقا لـ” عكاظ”-.

وأوضح الأمير مشعل بن ماجد أن محافظة جدة بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة ستدرس تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 قد رسمت خارطة طريق مضت عليها محافظة جدة ، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة.

ولفت محافظ جدة إلى أن المشروع الذي يتربع على مساحة ٢٥٠ ألف متر مربع ، سوف يستوعب بعد اكتماله ١٧ ألف عامل ، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، كما أنه نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة وجدوى طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الاسكان ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.