شاهد.. شاب يبيع الكتب ويعيرها بأسعار رمزية في متنزه بالأحساء : «هذا شرطي الوحيد»

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لشاب يعمل في بيع الكتب وإعارتها بأسعار رمزية بالأحساء .
وأظهر الفيديو ، الشاب ويدعى محمد ، خلال تواجده في أحد المتنزهات بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية ، أثناء بيع وإعارة الكتب ، مشيراً إلى أن هذا العمل تطوعي لتشجيع القراءة، مبينا أن مدة إعارة الكتاب للقارئ تستمر حتى ينتهي من قراءته، مقابل دفع مبلغ 5 ريالات.
وأكد الشاب محمد ، أنه يكتفي بأخذ اسم الشخص ورقم هاتفه فقط، ويشترط إعادة الكتاب سليماً.
من جانبه أشاد مصور المقطع مبادرة الشاب في بيع وإعارة الكتب واصفا إياها بالفكرة الرائعة.
شاب سعودي يبيع ويعير الكتب المستعملة بأسعار رمزية في أحد المتنزهات في مدينة#الأحساءفي#المنطقة_الشرقية.
كثر الله من أمثاله ونفع به.
الفكرة رائعة👌🏻
"وخير جليس في الزمان#كتاب"#القراءة_حياة#السعوديةpic.twitter.com/QntrwRkTFQ
— فيصل الزهراني (@FZAHRANI)October 21, 2020