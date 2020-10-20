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إنجاز جديد لأبناء المملكة.. الطالب «المطيري» الثاني عالمياً في الرياضيات

إنجاز جديد لأبناء المملكة.. الطالب «المطيري» الثاني عالمياً في الرياضيات
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تواصل – فريق التحرير:

في إنجاز جديد لأبناء المملكة، فاز الطالب مصعب سعود فالح الجش المطيري بالمركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم في مسابقة “ماثلتيكس” للرياضيات.

يذكر أن الطالب مصعب المطيري يدرس حاليا، في المرحلة الابتدائية بالمدارس المتقدمة الأهلية بالرياض.

وتفاعل العشرات من المغردين مع خبر فوز المطيري في مسابقة ماثلتيكس للرياضيات، حيث تقدموا بالتهنئة للطالب المطيري، كما دعوا له بدوام التوفيق في دراسته.

 

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