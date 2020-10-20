الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ماذا يفعل المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

ماذا يفعل المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلانرئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية،حال المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة وذلك في مقطع مصور له عبر حساب “منارات الهدى”بموقع تويتر.

وورد سؤال من أحد الأشخاص يقول فيه: كنت مسافراً من جدة إلى أبها، وركبت الطائرة وقت صلاة الفجر وصليت بالطائرة جالسًا في غير اتجاه القبلة علمًا أن الطائرة تصل بعد طلوع الشمس، فهل هذا صحيح؟.

وأفاد الشيخ الخثلان أنهيجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله ولو إلى غير قبلة ولو أن يومئ بالركوع والسجود، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، فالواجب على المسلم ان يصلي الصلاة قبل خروج وقتها ويتق الله في هذا ما استطاع.

 

مواد ذات صلة

الشيخ الخثلان يوضح حكم الدعاء بطول العمر (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الدعاء بطول العمر (فيديو)

كيف يعرف الإنسان أنه وُفِّق في صلاة الاستخارة؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

كيف يعرف الإنسان أنه وُفِّق في صلاة الاستخارة؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

ما أحب الأسماء إلى الله؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

ما أحب الأسماء إلى الله؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

ما حُكم «عقد النكاح» إذا سَبَّ أحد الزوجين الذات الإلهية؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

ما حُكم «عقد النكاح» إذا سَبَّ أحد الزوجين الذات الإلهية؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة