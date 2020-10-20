ماذا يفعل المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة؟ .. «الشيخ الخثلان» يُجيب

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أوضح فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلانرئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية،حال المسلم إذا كانت الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الصلاة وذلك في مقطع مصور له عبر حساب “منارات الهدى”بموقع تويتر.

وورد سؤال من أحد الأشخاص يقول فيه: كنت مسافراً من جدة إلى أبها، وركبت الطائرة وقت صلاة الفجر وصليت بالطائرة جالسًا في غير اتجاه القبلة علمًا أن الطائرة تصل بعد طلوع الشمس، فهل هذا صحيح؟.

وأفاد الشيخ الخثلان أنهيجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله ولو إلى غير قبلة ولو أن يومئ بالركوع والسجود، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، فالواجب على المسلم ان يصلي الصلاة قبل خروج وقتها ويتق الله في هذا ما استطاع.