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خطأ يقع فيه كثيرون ..«خبير» يُحذر من توثيق الأسماء بهذه الطريقة على الهاتف

خطأ يقع فيه كثيرون ..«خبير» يُحذر من توثيق الأسماء بهذه الطريقة على الهاتف
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تواصل – وكالات:

قال رئيس فرع “الحماية” في اتحاد المحامين بموسكو، أناتولي ميرونوف: “الهاتف الذكي يعتبر أداة تتجمع فيها البيانات الشخصية عن العديد من المستخدمين اليوم، وهذه الأداة عرضة للضياع أو السرقة، لذا يجب مراعاة عدة قواعد عند حفظ المعلومات في هذه الأجهزة”.

ووفقا لـ”روسيا اليوم”، فقد أضاف “ميرونوف” أنه على سبيل المثال فإن مستخدم الهاتف يجب ألّا يحفظ أرقام أقاربه أو أفراد أسرته في سجل الهاتف مرفقة بعبارات (أبي) أو (أمي) أو (أختي)….، ففي حال فقدان الهاتف أو سرقته قد يتمكن من حصل عليه من استغلال هذه المعلومات ليتواصل مع هؤلاء الأشخاص ويستغلهم لأغراض شخصية منتحلا صفة صاحب الهاتف”.

وأشار إلى أن المحتالين أو سارقي الهواتف عادة ما يلجأون إلى سجل الهاتف المفقود ويجدون فيه اسم شخص مقرب من صاحبه ويرسلون له رسالة يطلبون فيها تحويل الأموال لشخص معين سيتواصل معهم، وهذا الشخص عادة هو المحتال نفسه.

وشدد ميرونوف على ضرورة عدم حفظ البيانات المهمة في سجلات الهاتف أيضا، مثل كلمات أو رموز المرور المتعلقة بالبطاقات والحسابات المصرفية، ففي حال ضياع الهاتف قد تستغل هذه البيانات من قبل المحتالين أيضا.

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