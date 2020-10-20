الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. رياح نشطة على مكة والمدينة وارتفاع درجات الحرارة

توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. رياح نشطة على مكة والمدينة وارتفاع درجات الحرارة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء بمشيئة الله، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة السريعة، والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقّعت الأرصاد ارتفاعاً في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة ،فتسجل مكة المكرمة وجدة 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 11 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

 

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم المناطق ورياح مثيرة للغبار على مكة والمدينة

توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر على معظم المناطق ورياح مثيرة للغبار على مكة والمدينة

توقعات الأرصاد لطقس الغد.. رياح نشطة مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بعدة مناطق

توقعات الأرصاد لطقس الغد.. رياح نشطة مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بعدة مناطق

تنبيه من «الأرصاد» لسكان نجران: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان نجران: أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية حتى الـ6 مساءً

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والشرقية

توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والشرقية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>