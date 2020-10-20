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للأسبوع الثاني .. تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالمملكة لـ 6.92 مليار ريال

للأسبوع الثاني .. تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع بالمملكة لـ 6.92 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17 أكتوبر تراجعاً بلغ نحو 6.4 %، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 10 أكتوبر.

و بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر نحو 6.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.39 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 470.6 مليون ريال، وبذلك يسجل إنفاق المستهلكين تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قد سجل الأسبوع الماضي تراجع في حجم الإنفاق عبر نقاط البيع بنحو 18.1 في المائة، وفقًا لـ”الإقتصادية”.

ويأتي تزايد مبيعات نقاط البيع للعام الحالي بعد إلزامية القطاعات التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني من خلال خطط برنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التي شملت جميع القطاعات التجارية بنهاية أغسطس الماضي.

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