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تعرّف عليها …9 مهن صحية تتطلب ترخيصاً لمزاولتها رسميًا

تعرّف عليها …9 مهن صحية تتطلب ترخيصاً لمزاولتها رسميًا
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تواصل – فريق التحرير :

عرض الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك على موقع تويتر عدداً من المهن الصحية التي تتطلب ترخيصاً رسمياً لمزاولة النشاط من وزارة الصحة و الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت “حماية المستهلك” في إنفوجراف نشرته أن المهن التي يتوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها بالمملكة هي المعالجة بالليزر، وعلاج الألم، وجراحة المناظير، ومناظير الباطنة، والجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي، وزراعة الشعر ،وزراعة الأسنان.

كما شملت المهن، التشخيص بالموجات فوق الصوتية لغير أطباء الأشعة، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية فيما يخص النساء والولادة، والتشخيص والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.

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