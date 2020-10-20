مكة ..إشعار ملاك 21 مبنى مهجور وآيل للسقوط بمراجعة البلدية للأهمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن وكالة البلديات متمثلة في بلدية بحرة الفرعية واصلت إشعار مُلاك 21 مبنى مهجور و آيل للسقوط في نطاق البلدية.

وأهابت البلدية المُلاك بسرعة مراجعة البلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، حيث تم اشعارهم بأهمية المراجعه فورا، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين في البلدية