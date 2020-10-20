مكة ..إشعار ملاك 21 مبنى مهجور وآيل للسقوط بمراجعة البلدية للأهمية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن وكالة البلديات متمثلة في بلدية بحرة الفرعية واصلت إشعار مُلاك 21 مبنى مهجور و آيل للسقوط في نطاق البلدية.
وأهابت البلدية المُلاك بسرعة مراجعة البلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، حيث تم اشعارهم بأهمية المراجعه فورا، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين في البلدية
واصلت#وكالة_البلدياتمتمثلة في#بلدية_بحرة_الفرعيةإشعار مُلاك 21 مبنى مهجور و آيل للسقوط في نطاق البلدية
وأهابت البلدية المُلاك بسرعة مراجعة البلدية ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، حيث تم اشعارهم بأهمية المراجعه فورا، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين في البلديةpic.twitter.com/h25EHVYjQh
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah)October 20, 2020