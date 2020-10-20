أبل تكشف عن تكاليف إصلاح هواتف «آيفون 12» الجديدة .. هل هناك فرق؟

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أعلنت شركة آبل عن أجرة إصلاح جهازي آيفون 12، وآيفون 12 برو الجديدين اللذين أُعلن عنهما في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

ووفقً للبوابة العربية للأخبار التقنية، فإن أجر إصلاح الشاشة الخاصة بهاتف آيفون 12 برو البالغة 279 دولارًا أمريكيًا لم يتغير مقارنةً بهاتف آيفون 11 برو الذي أُطلق في العام الماضي، وذلك حتى مع استخدام الزجاج الجديد المقوى بالسيراميك.

ومع ذلك، فقد زاد أجر إصلاح شاشة هاتف آيفون 12 الأساسية البالغة 279 دولارًا أمريكيًا بمقدار 80 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بجهاز آيفون 11، وزاد أجر إصلاح “الأضرار الأخرى” بمقدار 50 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 449 دولارًا أمريكيًا. ولم يُعلن عن أجور إصلاح هاتفي آيفون 12 برو ماكس، وآيفون 12 ميني.

وبالنسبة لهاتف آيفون 12، تُعد هذه زيادة كبيرة في السعر مقارنة بمبلغ 199 دولارًا الذي يُدفع لإصلاح شاشة آيفون 11، وقد يرجع السبب إلى أن هاتف آيفون 12 يقدم شاشة OLED بدلًا من شاشة LCD.

ومع ذلك، بالنسبة لهاتف آيفون 12 برو، فإن هذا الثمن البالغ 279 دولارًا هو الأجر نفسه الذي تفرضه آبل على إصلاحات الشاشة منذ إطلاق هاتف آيفون 10 في عام 2017. ولم يتغير أجر إصلاح الشاشة التي تغطيها خطط تأمين AppleCare Plus عند 29 دولارًا.

ولا يبدو أن الشاشات الجديدة المحمية بـ “الدرع السيراميكي” والمستخدمة في سلسلة آيفون 12، والتي تقول آبل: إنها “أقوى من أي زجاج من زجاج الهواتف الذكية”، وذلك مع مقاومة أكبر بأربعة أضعاف للضرر الناجم عن السقوط، وقد تسببت في زيادة الأسعار للمشترين.

وفيما يتعلق بما تفرضه شركة آبل من رسوم لإصلاح “الأضرار الأخرى” مثل تلك الناتجة عن السوائل، فيبلغ أجر إصلاح هاتف آيفون 12 برو 549 دولارًا، وهو ما لم يتغير عن هاتف آيفون 11 برو. ومع ذلك، يبلغ أجر إصلاح آيفون 12 نحو 449 دولارًا، مقارنة بـ 399 دولارًا لإصلاح آيفون 11. ويظل أجر الإصلاحات الأخرى التي تغطيها AppleCare Plus عند 99 دولارًا.