استشاري يحذر الشباب: 5 أعراض خطيرة لقلة النوم

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة قلة النوم والأعراض الجانبية التي يمكن أن يتسبب بها.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، موجها حديثه للشباب: “اهتموا بالنوم الكافي؛ لأن قلة النوم قد تسبب:
– رفع الضغط.
– الخفقان.
– قلة التركيز.
– زيادة الحوادث اثناء القيادة.
– سرعة الإنفعال.
يا شباب أهتموا بالنوم الكافي !!
قلة النوم من أسباب:
رفع الضغط
الخفقان
قلة التركيز
زيادة الحوادث اثناء القيادة
سرعة الإنفعال
…الخ
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)October 17, 2020
صرح د خالد عمارة استاذ جراحة وتشوهات العظام أن جروح العمليات الجراحية أو جروح الحوادث أو أي جرح للجلد و الأنسجة يمر بثلاثة مراحل أساسية
1- مرحلة تكوين جلطة دموية و استثارة الخلايا و زيادة الدورة الدموية في مكان الجرح و اجتذاب خلايا الالتهاب للدفاع عن الجسم و بناء حائط من التجلطات الدموية و الخلايا الأولية و شبكة البروتينات
هذه المرحلة تمتد حوالي اسبوعين
2 مرحلة بناء الانسجة الجديدة و تكاثر الخلايا و هذه المرحلة تمتد من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر حسب نوع الانسجة
3 مرحلة إعادة التشكيل حيث تستعيد الانسجة الشكل الطبيعي و اللون الطبيعي و الوظيفة الطبيعية و هذه المرحلة قد تمتد لعدة شهور و ربما سنة
و تتأثر مراحل التآم الجروح حسب عوامل كثيرة منها
1 المناعة و الصحة العامة للمريض
2 نوع الاصابة و حالة الانسجة وقت الجرح
3 التغذية الصحية و عدم التدخين و النوم المنتظم لأن هذه العوامل هامة لبناء الانسجة و التآم الانسجة
4 وجود التهابات او امراض مصاحبة مثل الانيميا او مشاكل الكبد و الكلى أو كثرة استعمال المسكنات
5 طريقة التعامل مع الانسجة أثناء الجراحة و نوع الانسجة حيث ان بعض الأماكن يكون إلتآم الانسجة فيها بطيئ مثل مكان جراحة قديمة او جروح القدم و الجروح فوق العظام البارزة