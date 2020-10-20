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15 برنامجًا جديدًا ..«جامعة الباحة» تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

15 برنامجًا جديدًا ..«جامعة الباحة» تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الباحة عن فتح بوابة القبول للتقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا وذلك خلال الفترة من 10 – 21 من شهر ربيع الأول الجاري وذلك من خلال الربط (اضغط هنا).

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي، أن 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا قد اعتُمدت، تشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية تقدمها سبع كليات بالجامعة، مؤكدًا أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

وبين حرص العمادة إلى تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات إلكترونية، وذلك ضمن خطتها التطويرية القادمة وفق نسق المناهج العلمية لتسيير وتسهيل الدراسة ببرامج الدراسات العليا بمختلف آلياتها ليضيف الكثير للمجتمع، حاثًا الجميع على ضرورة الاطلاع على شروط القبول والالتزام بها لتحقيق الالتحاق بتلك البرامج.

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