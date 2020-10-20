«البناء المستدام» توضح مزايا حماية المنزل التأمينية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة البناء المستدام، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حماية المنزل التأمينية أصبحت ضرورة.

وأضافت المنصة أن حماية المنزل التأمينية، تساهم في التخفيف من عبء التكاليف والصيانة للحالات والعيوب التي تظهر في البناء، وذلك عبر خدمات الفحص المقدمة من البناء المستدام.