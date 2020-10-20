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«مدن» تكشف ملابسات حريق مصنع الكبريت بـ«الرياض»

«مدن» تكشف ملابسات حريق مصنع الكبريت بـ«الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المٌكلّف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” قصي العبد الكريم، أن الحريق الذي اندلع مساء الأحد 18 أكتوبر 2020م وقع في أحد المصانع بالجهة الجنوبية للمدينة الصناعية الثانية بالرياض وليس بداخلها.

وأوضح أن الحريق قد طال مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت وهو منشأة صناعية تقع في نطاق المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها “مدن”.

من جهته، أوضح مدير عام مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت أنه فور تصاعد الأدخنة تم الاتصال بالجهات المختصة في كل من إدارة الدفاع المدني و”مدن”، فيما أطلقت الكوادر الفنية والإدارية صافرات الإنذار وإعلان حالة الطوارئ ومكافحة الحريق، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشار النار في أرجاء متعددة من المصنع.

وذكر أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وبدأت مباشرة الحريق على مدار 6 ساعات حتى نجحت في السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات -ولله الحمد-.

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