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«الغذاء والدواء» تكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ«هشاشة العظام»

«الغذاء والدواء» تكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ«هشاشة العظام»
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن نقص بعض الفيتامينات في الجسم يعد من مسببات الإصابة بهشاشة العظام، ونصحت بالحرص على إجراء الفحوصات باستمرار.

وأوضحت الهيئة أن هناك 3 فئات هم الأكثر عرضة بالإصابة بهشاشة العظام :

– النساء التي تجاوزت أعمارهن 65 عاماً والرجال التي تجاوزت أعمارهم 70 عاماً .

– الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام .

– الانقطاه المبكر للدورة الشهرية قبل عمر 45 .

ويأتي تنويه هيئة الغذاء والدواء تزامناً مع#اليوم_العالمي_لهشاشة_العظام، وحرصاً منها على توعية المواطنين والمقيمين بهذا المرض والكشف المبكر عنه .

جدير بالذكر أن هشاشة العظام مشكلة شائعة، تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات ، وغالبًا ما يتم تشخيص المرض عند سقوط طفيف ، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام .

مسميات أخرى :

ترقق العظام – المرض الصامت.

سبب الإصابة بهشاشة العظام :

– استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات (الكورتيزون) عن طريق الفم بجرعات عالية لفترة طويلة، وتناول عقار الهيبارين، وهو مانع للتجلط، وبعض أدوية الصرع، مثل دواء الفنيتوين.

– الإصابة ببعض مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات مثل: زيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الإستروجين.

– تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، وخصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا (قبل عمر 45 سنة).

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