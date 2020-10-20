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مصادر: مؤشرات لارتفاع تكلفة استقدام العمالة «الأوغندية» إلى 9 آلاف ريال و«الفلبينية» 20 ألف

مصادر: مؤشرات لارتفاع تكلفة استقدام العمالة «الأوغندية» إلى 9 آلاف ريال و«الفلبينية» 20 ألف
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت مصادر، عن وجود مؤشرات لارتفاع تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية، تزامنت مع زيادة سعر العمالة المنزلية الأوغندية إلى 9 آلاف ريال مقابل 7 – 8 آلاف ريال، وتكلفة العمالة المنزلية الفلبينية إلى 20 ألف ريال مقابل 19 ألف ريال.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن الزيادة في التكلفة مرتبطة بارتفاع قيمة تذاكر الطيران، وتكلفة فحص فايروس كورونا، لافتة إلى أن عدد الطلبات خلال الساعات الماضية لا يزال منخفضاً للغاية.

وأضافت أن بعض مكاتب التعاقدات الخارجية بدأت تتعذر عن البدء في استقبال الطلبات الجديدة بدواعي عدم وجود سيولة؛ بهدف الضغط على المكاتب الوطنية لزيادة التكاليف وتسديد الدفعات مقدماً وتقديم المساعدة لتلك المكاتب الخارجية.

وأشارت إلى أن الحكومة الأوغندية رفعت الحظر عن حركة الطيران الدولية اعتباراً من بداية أكتوبر الجاري، منوهة بأن مكاتب التعاقدات الأوغندية تراوح بين 180– 200 مكتب، يسمح لها بالتعاقد مع 3 مكاتب وطنية وشركة وطنية واحدة، إلا أن حجم المعاملات المتعطلة في أوغندا يصل لأكثر من 30 ألف معاملة منذ إيقاف الاستقدام في مارس الماضي.

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