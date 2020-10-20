متحدث «المسجد النبوي» يكشف عن الخدمات المتاحة عبر تطبيق «زائرون» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، عن الخدمات المتاحة لمستخدمي تطبيق “زائرون”، والذي سيكون متوفرَا خلال الأيام المقبلة على متاجر الهواتف الذكية.

وأضاف “العسيري”، في لقاء على قناة “السعودية”، أن التطبيق ستتم ترجمته لمختلف اللغات، وسيمكّن زائر المسجد النبوي من الوصول إلى المسجد وأداء عبادته بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن تطبيق “زائرون” منبثق من تطبيق “الحرمين”، وموجه تحديداً لخدمة زائري المسجد النبوي، وتوضيح آلية الزيارة لهم والمداخل والمخارج والأعمال التي يمكن أن يقوموا بها في الحرم النبوي.