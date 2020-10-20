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«المسند» يكشف عن المدن المُسجلة لأعلى وأقل درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية

«المسند» يكشف عن المدن المُسجلة لأعلى وأقل درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – فريق التحرير :

قال الدكتور عبدالله المسند ، أستاذ المناخ بجامعة القصيم ، أن بيشة سجلت أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة بنحو 10.9 مئوية، فيما حلت أبها في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 11.2 مئوية .

واستعرض المسند، درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 28 محطة رصد في المملكة، ودرجة الحرارة العظمى ليوم أمس (الاثنين)، مشيراً إلى أن عرفات سجلت يوم أمس أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث وصلت إلى 41.4 مئوية.

من جهة أخرى، توقع المسند أن تشهد جدة ومكة المكرمة وينبع والمنطقة الغربية بوجه عام حرارة مرتفعة هذه الأيام، وتحسن الأجواء في هذه المناطق بشكل ملموس اعتباراً من يوم الأحد المقبل .

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