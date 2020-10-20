تعرّف على حالات تسجيل المواطن في «التأمينات» قبل بلوغ عمر الـ60 أو بعده

تواصل – فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وذكرت أنه لا يمكن للمشترك الذى عمره أقل من 60 عاما ويعمل كموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد أن يسجل في التأمينات، بينما يسمح لغير الموظفين الحكوميين الذين لديهم معاش تقاعد مبكر بأن يقوموا بإيقاف المعاش، والتسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عاما .

وأشارت إلى أنه إذا كان الفرد ليس موظف حكومي وليس له معاش تقاعد مبكر، فيمكن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عاما.

وأكدت أن من يتعدى عمره 60 عاماً يمكن له التسجيل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، ولديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة، كما يمكن لمن لديه اشتراك لم يستلم عنها تعويض أن يسجل تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية.