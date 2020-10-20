الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرّف على حالات تسجيل المواطن في «التأمينات» قبل بلوغ عمر الـ60 أو بعده

تعرّف على حالات تسجيل المواطن في «التأمينات» قبل بلوغ عمر الـ60 أو بعده
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وذكرت أنه لا يمكن للمشترك الذى عمره أقل من 60 عاما ويعمل كموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد أن يسجل في التأمينات، بينما يسمح لغير الموظفين الحكوميين الذين لديهم معاش تقاعد مبكر بأن يقوموا بإيقاف المعاش، والتسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عاما .

وأشارت إلى أنه إذا كان الفرد ليس موظف حكومي وليس له معاش تقاعد مبكر، فيمكن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عاما.

وأكدت أن من يتعدى عمره 60 عاماً يمكن له التسجيل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، ولديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة، كما يمكن لمن لديه اشتراك لم يستلم عنها تعويض أن يسجل تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية.

مواد ذات صلة

«التأمينات» توضح شروط صرف المعاش التقاعدي

«التأمينات» توضح شروط صرف المعاش التقاعدي

«الموارد البشرية» تستخدم «الذكاء الاصطناعي» لكشف «السعودة الوهمية»

«الموارد البشرية» تستخدم «الذكاء الاصطناعي» لكشف «السعودة الوهمية»

شروط التقدم بطلب لضم اشتراك «التأمينات» إلى مُدد التقاعد

شروط التقدم بطلب لضم اشتراك «التأمينات» إلى مُدد التقاعد

بالفيديو.. «التأمينات» توضح مزايا «نظام مد الحماية» للمواطنين العاملين بدول مجلس التعاون

بالفيديو.. «التأمينات» توضح مزايا «نظام مد الحماية» للمواطنين العاملين بدول مجلس التعاون

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة