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«الرصيف البارد».. تقنية ثورية تقلل درجات حرارة الأسفلت والأرصفة

«الرصيف البارد».. تقنية ثورية تقلل درجات حرارة الأسفلت والأرصفة
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تواصل – وكالات :

توصل فريق بحثي من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية لابتكار نظام جديد يطلق عليه ”الرصيف البارد“ يسهم في تبريد الأرصفة والأسفلت الذي يغطي الشوارع، خلال الفترة الصيفية التي تشتد فيها درجات الحرارة.

ويمكن لتقنية ”الرصيف البارد“، التي تعتمد أساساً على مادة تشبه الطلاء تسمى (CoolSeal)، تبريد المدن باستخدام نظام جديد من نوعه، يعمل على عكس حرارة الشمس نحو الغلاف الجوي، بدلاً من امتصاصه في الأرصفة، ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وقالت شركة (GuardTop) الأمريكية لحماية الأرصفة عن الطلاء: ”إنه غير مصنوع من مركب بوليمر، وهو عبارة عن مستحلب إسفلتي لزج قائم على الماء، حيث يمكنه أن يقلل من درجات حرارة السطح بمقدار 10 إلى 30 درجة فهرنهايت“.

من جهتها، قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن مواد رصف الشوارع العادية يمكن أن تصل درجة حرارتها خلال ذروة الصيف إلى ما بين 120 و 150 درجة فهرنهايت (48 إلى 67 درجة مئوية)، حيث تنقل هذه الأسطح الحرارة الزائدة إلى الهواء.

 

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