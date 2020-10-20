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أول دولة أوروبية تعيد الإغلاق التام لاحتواء الموجة الثانية من «كورونا»

أول دولة أوروبية تعيد الإغلاق التام لاحتواء الموجة الثانية من «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير :

أصبحت إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض الإغلاق التامّ لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وفق ما أعلن الاثنين رئيس الوزراء مايكل مارتن الذي أصدر قراراً “بملازمة البيت” على مستوى البلاد لا يشمل المدارس.

ويدخل التدبير ومدته ستة أسابيع حيّز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر خلاله عمل الحانات والمطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة ، بحسب العربية نت .

وقال مارتن في خطاب وجّهه إلى الأمة عبر التلفزيون “يُطلب من جميع السكان البقاء في البيت”.

وحذّرت الحكومة في بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل المفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.

كما أضاف أن المدارس ودور رعاية الأطفال ستبقى مفتوحة “لأننا لن نسمح بأن يقع مستقبل أولادنا وشبابنا ضحية جديدة لهذا المرض”.

إلى ذلك، لفت إلى أنه سيتم تمديد حظر الزيارات المنزلية والاحتفالات في الأماكن المغلقة، علما أن الأحداث الرياضية على مستوى المحترفين ستجرى من دون جمهور. وتابع قائلاً “إذا نجحنا في الأسابيع الستة المقبلة، سنحظى بفرصة الاحتفال بعيد الميلاد بشكل معقول”.

يذكر أن إيرلندا سجّلت 1852 وفاة بكوفيد-19 وفق الأرقام الرسمية. وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في أبريل مع 77 وفاة، علماً أنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون العشرة.

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