«التجارة»: 83 ألف متجر إلكتروني مسجل بمنصة «معروف».. وهذه أبرز الأنشطة

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن أعداد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة “معروف” منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” بلغت أعداد المتاجر منذ بداية العام وحتى الربع الثالث 36447 متجرا إلكترونيا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتاجر خلال الفترة بنسبة 171% ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغت عدد المتاجر المرخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 13445 متجرا.

وأوضحت أن مجمل عدد المتاجر المسجلة في منصة “معروف” بلغ نحو 83 ألف متجر إلكتروني، في أنشطة مختلفة وخدمات متعددة، من أبرزها المخبوزات، المطابخ ، مستلزمات المرأة، تصميم، طباعة، وخدمات أكاديمية، وتخطيط المناسبات والحفلات، والحلول الإلكترونية.

ولفتت إلى أن منصة معروف امتازت عن باقي المتاجر بأن التسجيل بها عن طريق “أبشر”، ما يعني الموثوقية ووجود مرجعية للمنصة، الذي من شأنه دفع الجميع للتسجيل في المنصة.