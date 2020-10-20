جامعة نجران تفتح التسجيل في «دبلوم الموارد البشرية» لذوي الإعاقة

تواصل – واس :

أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بدء التسجيل في دبلوم الموارد البشرية للبنين والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم البكم، وذلك اعتباراً من اليوم حتى ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، كما دعت العمادة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:هنا.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إضافة إلى تأهيلهم إلى سوق العمل.